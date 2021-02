Anticipo di lusso in Serie A sabato al “Maradona” di Napoli con la squadra di Gattuso che farà gli onori di casa alla Juventus. Umori opposti, ricorda una nota , dopo i risultati ottenuti in settimana nelle gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Niente finale per i partenopei che sognavano la rivincita della finale di Supercoppa del 20 gennaio scorso a Reggio Emilia persa proprio contro la Juve fresca finalista. I numeri storici più recenti sono più favorevoli ai bianconeri, quattro successi contro i due dei locali dopo l’ultimo X nell’aprile del 2017. Più equo, invece, il bilancio nei settantacinque confronti disputate a Napoli tra serie A e B: ventiquattro le vittorie del Napoli, ventitré quelle della Juve e ventotto pareggi complessivi. Con ancora da giocare la gara dell’andata, sarà anche il big match dei grandi assenti, soprattutto tra i padroni di casa. In attacco è ancora indisponibile Mertens, infortunato, così come la coppia centrale Manolas e Koulibaly, positivo al covid come Ghoulam. Gattuso, che sta rischiando la panchina anche per lo stop di Genova, dovrebbe schierare Ospina tra i pali con la linea arretrata formata dai terzini Di Lorenzo e Mario Rui e la coppia centrale Rrahmani-Maksimovic. In attacco spazio a Petagna ed Osimhen con Insigne e Lozano a sostegno. In dubbio la partecipazione di Hysai e Demme ma potrà tornare disponibile almeno per la panchina Fabian. Sul versante opposto rivedremo sul terreno di gioco McKennie e Arthur dal primo minuto insieme a Bonucci e Chiellini, che festeggerà la quattrocentesima presenza in serie A. Tra i pali Szczesny, Cuadrado e Danilo i terzini laterali che presidieranno le fasce. In attacco ci sarà ancora una volta Ronaldo a far coppia con Morata, qualora dovesse tornare disponibile, o Kulusevski. I bianconeri in serie positiva da sette turni, tra Coppa e campionato, scenderanno in campo con i favori del pronostico degli analisti che propongono il 2 a 2,05, distante dall’1 a 3,65 e con l’X a 3,40.