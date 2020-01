Il Napoli vuole scacciare il tabù Juventus al San Paolo. I padroni di casa non centrano i tre punti contro i bianconeri, tra le mura amiche dal 26 settembre 2015, si legge in una nota. A propiziare il successo furono due protagonisti che oggi vivranno la partita dall'altro lato della barricata: Maurizio Sarri in panchina e Gonzalo Higuain in campo. Secondo i betting analyst l'interruzione del digiuno da parte di Insigne e compagni è quotato a 3,50, decisamente meno probabile rispetto alla terza vittoria consecutiva della Juventus al San Paolo, data a 2,05. A 3,60 il pareggio. Il momento di forma delle due squadre è agli antipodi, con il Napoli che ha vinto una sola gara nelle ultime dieci mentre i bianconeri hanno centrato 8 vittorie e un pareggio, fermandosi solo con la Lazio. Tra i risultati esatti i quotisti puntano decisi sullo 0-1 per la Juventus, dato a 9,25, punteggio peraltro già uscito sette volte sulla ruota di Napoli. Tra i protagonisti, occhi ovviamente puntati su Cristiano Ronaldo, dato a 4,50 come primo marcatore mentre sono Milik e Insigne, in casa azzurra, i più accreditati per aprire le marcature con una quota pari a 6,75