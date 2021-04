si affrontano nell'ultimo match del 32esimo turno di Serie A: gli azzurri di Gattuso arrivano da otto risultati utili consecutivi (6 vittorie, 2 pareggi), i biancocelesti di Inzaghi (ancora assente, in panchina il vice Farris) invece cercano la sesta vittoria consecutiva che varrebbe il sorpasso ai partenopei (distanti due punti) e l'avvicinamento alla zona Champions, considerando anche il match da recuperare con il Torino.- Il Napoli vuole 'vendicare' la sconfitta dell'andata, mentre la Lazio cerca due successi in Serie A nella stessa stagione come finora accaduto solo tre volte (1935/36, 1936/37, 1993/94). Per Gattuso, però, c'è il fattore campo: il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in campionato e i biancocelesti (al pari del Bologna) sono la squadra contro cui gli azzurri hanno segnato più gol in casa nella sua storia in Serie A, 107.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano.​: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.​