Venti punti di vantaggio in classifica e quattro vittorie consecutive negli scontri diretti. Il Napoli si prepara con questo bilancio all'anticipo di domani contro la Lazio, primo appuntamento della venticinquesima giornata di Serie A. Un confronto che in quota si apre con il netto vantaggio degli azzurri, arrivati all'ottava vittoria di fila in campionato: al Maradona il nono successo è offerto a 1,60, mentre l'impresa dell'ex Sarri (imbattuto da quattro partite, Conference League inclusa) pagherebbe 5,60. L'ultimo pareggio tra le due squadre risale al 2016, un 1-1 che oggi pagherebbe 8,40, mentre per la «X» si scende a 4,05 volte la posta. Primo obiettivo degli ospiti sarà andare a segno contro una squadra che ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi quattro turni, una possibilità che per gli analisti è a 1,50. Senza lo squalificato Casale, la difesa biancoceleste dovrà invece arginare un attacco che finora è andato a segno 58 volte: anche in questo caso gli analisti prevedono una partita da almeno tre reti complessiva (l'Over 2,5 si gioca a 1,76), mentre per quattro o più gol l'offerta è a 2,92. In primo piano ci sono ovviamente i trascinatori delle due squadre, Osimhen e Immobile: sul tabellone dei marcatori è però il nigeriano a prendersi il primo posto, a 2,24, con il centravanti biancoceleste a 3,35. Per il capitolo assist la scena invece è per Kvaratskhelia, dato a 2,85 e seguito da Zielinski (3,65); per la Lazio si fa invece avanti Luis Alberto a 4,50, seguito da Felipe Anderson a 5,50. Ancora tre giorni separano invece Roma e Juventus da una sfida diventata particolarmente importante. Da una parte i giallorossi, chiamati a dimenticare lo shock di Cremona e a riprendere la rincorsa alla Champions, dall'altra una squadra che punta ad allungare la serie positiva dopo quattro vittorie consecutive e a inseguire la zona Europa. Quasi in perfetto equilibrio le previsioni degli analisti, con un leggero vantaggio per la Roma - a 2,57 su Planetwin365 - e Allegri subito dietro (2,91), mentre si sale a 3,05 per il pareggio. Ugualmente divisi gli scommettitori, che nel 37% dei casi hanno puntato sulla Roma e nel 32% sui bianconeri, con il pareggio che raggiunge il 31% delle preferenze. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, entrambe le squadre hanno chiuso in Over 2,5 solo il 35% delle partite di campionato disputate finora: le quote puntano quindi decise sull'Under, dato a 1,53 contro il 2,34 per una partita da almeno tre gol. Stessa tendenza nelle scommesse sul risultato esatto, dove il punteggio favorito è l'1-1 a 6,25. Per l'1-0 giallorosso si sale a 7,00, mentre la vittoria di misura bianconera è a 7,80. Sulla carta è invece più semplice l'appuntamento dell'Atalanta, scivolata in sesta posizione ma a soli 4 punti dal quarto posto. Gasperini (a 1,65) può tornare alla vittoria sabato pomeriggio contro l'Udinese (4,95), contro cui è imbattuta dal 2017. Sabato sera sarà invece il turno del Milan (2,50), impegnato nella insidiosa trasferta al Franchi contro la Fiorentina (2,80). L'impegno in teoria più facile è invece quello dell'Inter, data a 1,33 per la sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro il Lecce (9,00).