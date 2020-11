Un mese quasi senza vittorie, l’ultima il 24 ottobre scorso contro il Genoa, rischia di diventare decisivo il prossimo impegno dell’che domenica prossima a San Siro ospita uncon appena cinque punti in classifica e una panchina, quella di Giampaolo, traballante. Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per parlare di gara delicata per entrambe le contendenti.Nell’Inter il difensore serbo Kolarov è l’ultimo della lista alle prese con la positività covid ed andrà a gravare sui problemi di formazione che Conte metterà in campo. Non ancora disponibili Brozovic e fors’anche Sensi con Lukaku in via di recupero e di utilizzo. Possibile l’impiego da titolare di Nainggolan a far coppia con Vidal o Eriksen. Sul fronte granata pochi i dubbi con il tecnico che deve sciogliere le riserve su chi schierare sulla fascia destra tra Vojvoda e Singo e Verdi o Bonazzoli a sostegno di Belotti e Lukic. Per BetFlag è partita a senso unico nerazzurro e banca l’1 popolare a 1,35, l’X a 5,45 ed il 2 a 7,55.Sempre domenica, ma alle 20:45, fischio d’inizio per un posticipo di gran lusso al San Paolo con ila fare gli onori di casa alla capolistaSolo tre punti dividono in classifica le due squadre, sicuramente tra le più in forma del momento e che scenderanno in campo per evitare passi falsi e continuare a veleggiare nelle zone d’alta quota ed aspirare verso traguardi ambiziosi. I padroni di casa sicuramente scenderanno in campo senza il nigeriano Osimhen, l’autore del goal vincente contro il Bologna. Insigne, dopo le brillanti prestazioni in nazionale, sarà regolarmente sul terreno di gioco. Al contrario di Hysaj ai box per un tampone positivo e sarà sostituito dal portoghese Mario Rui. Ci sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic ma non l’allenatore Stefano Pioli anche lui positivo al covid il cui posto sarà preso da Daniele Bonera, ex giocatore rossonero. Dubbia la presenza dell’acciaccato Leao con Rebic pronto a sostituirlo mentre Calhanoglu e Saelemakers troveranno spazio sin dal primo minuto. Per la bandiera delle scommesse i ragazzi di Gattuso partono leggermente favoriti e offre l’1 alto a 2,30 a fronte del 2 a 2,95 e con l’X a 3,50.