Scontro chiave per l'Europa League: alle 21.45 al San Paolo si affrontano Napoli e Milan, rispettivamente sesta e settima della classifica in Serie . Entrambe le squadre sono in un momento di forma: gli azzurri di Gattuso arrivano da due successi con Roma e Genoa, i rossoneri di Pioli da cinque risultati utili consecutivi, un pareggio e quattro vittorie di cui le ultime due contro Lazio e Juventus.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Scontro numero 144 in Serie A, con il bilancio in favore del Milan: 42 successi, 47 pareggi e 54 sconfitte. Il Napoli, però, non ha perso nessuno degli ultimi dieci confronti in campionato (6 vittorie, 4 pareggi): l'ultimo ko risale al 2014, 2-0 per il Milan al Meazza. Gli azzurri, inoltre, hanno vinto le ultime tre sfide al San Paolo. Occhi puntati su Gennaro Gattuso, alla prima da ex: sulla panchina del Milan ha collezionato 62 gare in A, vincendone il 50% esatto (31 vittorie, 19 pareggi, 12 sconfitte).



FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.



Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.



Fischio d'inizio ore 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Napoli-Milan.





