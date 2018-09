Alle 21.00 al San Paolo si affrontano due squadre reduci da una vittoria. Il Napoli di Carlo Ancelotti affronta il Parma di Roberto D’Aversa. 12 i punti dei padroni di casa, 7 quelli degli ospiti: i primi hanno vinto l’ultima gara sul campo del Torino per 3-1 mentre il Parma ha vinto in casa contro il Cagliari grazie ai gol di Inglese e Gervinho. La squadra di Ancelotti è seconda in classifica a tre lunghezze di distanza dalla Juventus mentre quella di D’Aversa occupa la decima posizione a pari merito con la Sampdoria. Napoli ancora imbattuto al San Paolo, il Parma ha vinto l’ultima trasferta per 1-0 sul campo dell’Inter. Nei padroni di casa, ancora fuori per infortunio Meret, Ghoulam e Younes, oltre al lungodegente Chiriches. Negli ospiti non ci saranno Grassi, Dezi, Biabiany, Munari, Scozzarella e lo squalificato Calaiò.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Si tratta del confronto numero 33 in Serie A tra Napoli e Parma: in "vantaggio" il Napoli con 13 vittorie a 12, sette i pareggi. Gli azzurri hanno vinto però solo una delle ultime quattro partite contro il Parma in campionato. D'altra parte, per la squadra di Ancelotti è incoraggiante la statistica che la vede vittoriosa in 15 casi nelle ultime 16 partite giocate contro neopromosse (con un pareggio e nessuna sconfitta), parziale in cui ha realizzato ben 51 gol (3.2 di media a partita). Al San Paolo i precedenti sono 16, con 8 successi a 4 per degli azzurri. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, con un pareggio nel parziale: l'ultima sconfitta risale a marzo, contro la Roma. Rispetto allo scorso anno, però, il Napoli ha cominciato il campionato ottenendo tre punti in meno, segnando 10 gol in meno e subendone 4 in più, alla quinta giornata. Partenza sprint invece per il Parma: era dal 2009/10 che il Parma non collezionava almeno sette punti nelle prime cinque giornate (10 in quel caso, e in quella stagione chiuse all’ottavo posto). Sfida dal sapore speciale anche per Carlo Ancelotti, che ha guidato il Parma in 68 partite di Serie A tra il 1996 e il 1998, ed è a caccia della vittoria numero 250 in A. Da avversario del Parma l'ha già affrontato 18 volte, vincendo in 12 casi (5 pareggi e una sola sconfitta).