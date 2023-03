A una settimana dalla seconda sconfitta stagionale in campionato, il Napoli scende in campo di nuovo al “Maradona” contro l'Atalanta per cancellare lo 0-1 incassato dalla Lazio. Il primo posto, complici anche i risultati altalenanti delle inseguitrici, è ancora blindato con un +15 sull'Inter, ma la squadra di Spalletti vuole riprendere la cavalcata verso un titolo sempre più vicino: i betting analyst vedono il successo partenopeo a 1,67, contro quello ospite a 4,80. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 3,90. L'Over 2.5 prevale a 1,72, mentre un esito con meno di tre reti paga 2 volte la posta. Avanti anche il Goal a 1,74, contro il No Goal a 1,97. Victor Osimhen, nettamente al comando della classifica marcatori, cerca il ventesimo sigillo in Serie A: un suo gol nella sfida di sabato si gioca a 1,95, con la doppietta proposta a 6. Un tris dell'attaccante nigeriano è invece in quota a 25. Scende in campo tra le mura amiche anche la Juventus, in cerca di riscatto dopo la sconfitta in casa della Roma, che ha interrotto un filotto di 4 vittorie consecutive. Gli uomini di Allegri appaiono nettamente favoriti contro la Sampdoria, fanalino di coda del campionato: l'«1» è basso a 1,35, contro il «2» alto a 9,50. Per i blucerchiati proibitivo anche il pari, offerto a 4,75. Il No Goal prevale nettamente nella sfida dello Stadium, in quota a 1,52, contro il Goal a 2,35. Avanti anche l'Under a 1,79, mentre l'Over si gioca a 1,92. L'Inter scende in campo nell'anticipo del venerdì al Picco di La Spezia. Gli uomini di Inzaghi, attesi martedì al ritorno di Champions con il Porto, cercano i tre punti per mantenere saldo il secondo posto: il «2» è avanti a 1,43, contro il successo dei padroni di casa a 6,80. Alta anche la quota del segno «X», proposta a 4,60. Monday night, invece, per il Milan fresco di passaggio ai quarti di Champions League. La sfida di San Siro contro la Salernitana non rappresenta però un’insidia, almeno in quota: l'«1» è basso a 1,28, mentre il «2» paga 10 volte la posta. Nel mezzo c’è il pari a 5,50.

Trasferta ostica per la Lazio terza in classifica, in visita al Bologna da favorita, ma con il «2» tutt'altro che scontato a 2,45. Il successo degli emiliani è proposto a 3, mentre la «X» è poco più alta a 3,15. Con i biancocelesti ancora una volta senza Ciro Immobile, l'Over si alza a 2,20, contro l'Under a 1,61. Maggiore e quilibrio tra Goal, a 1,90, e No Goal a 1,81. Tra i risultati esatti nettamente in pole l'1-1, visto a 5,80, seguito a distanza dallo 0-1 a quota 7. Scende in campo all'Olimpico la Roma, reduce dal successo sulla Juventus in Serie A e da quello sulla Real Sociedad in Europa League: contro il Sassuolo, l'«1» prevale a 1,68, rispetto al «2» a 5,20. Nel mezzo la quota del pari a 3,65.