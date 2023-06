Aria di festa per la squadra partenopea – ormai, dal match di Udine, campiona d’Italia in carica – pronta a sollevare il trofeo davanti ai propri tifosi e festeggiare quel titolo che mancava dall’annata ‘89/’90. Per i padroni di casa sarà l’ultima sfida che vedrà Luciano Spalletti sedersi sulla panchina azzurra, dopo l’annunciato addio (nonché separazione con De Laurentiis) e anno sabbatico del tecnico di Certaldo. Ma dalla gioia, l’entusiasmo e la festa che vivrà il popolo napoletano si passa alla tristezza della Sampdoria (recentemente acquistata dalla cordata Radrizzani/Manfredi) che lascerà la Serie A dopo la matematica retrocessione e ultimo posto – per la prima volta nella storia – in campionato. Sarà – con ogni probabilità – anche l’ultima nel massimo campionato per Fabio Quagliarella, ex di giornata, al quale verrà tributato il giusto applauso da parte di tutto lo stadio.Napoli e Sampdoria si sono sfidate in tutto ben 111 volte. Quella di questa sera sarà dunque la sfida numero 112, ma anche la 56ª che si disputerà in casa azzurra. Allo Stadio Diego Armando Maradona, fino ad ora, il Napoli ha vinto 27 volte contro i blucerchiati, che hanno trovato la vittoria solo in 9 occasioni. I pareggi sono in tutto 19. Nelle ultime sei gare disputate tra le mura amiche il Napoli ha sempre portato a casa i tre punti. Allo Stadio di Fuorigrotta, infatti, Napoli e Sampdoria non trovano il pareggio dal 2015. L’ultima sconfitta degli azzurri in casa risale addirittura al lontano 1998. La squadra di Dejan Stankovic terminerà questa stagione con due record negativi: il primo riguarda i punti conquistati (19) mentre il secondo ha a che fare con le sconfitte subite (24).