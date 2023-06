La fase che sta vivendo in questo momento la Sampdoria è molto delicata e di piena transizione. Prima di chiudere l'era Ferrero infatti occorreranno ancora parecchi passaggi burocratici e formali. Il passaggio di proprietà infatti a Radrizzani e Manfredi si concluderà soltanto quando il piano di ristrutturazione sarà omologato dal Tribunale e verrà compiuto l’aumento di capitale tramite azioni.



Il 16 giugno è stata fissata la prima convocazione per l’approvazione del bilancio della Sampdoria. Contestualmente, ci sarà anche il rinnovo delle cariche societarie e del collegio dei sindaci. Fisicamente, questa pratica spetterà ancora a Sport Spettacolo Holding, quindi a Ferrero. Sarà infatti SSH a procedere a votazione e nomine, anche se in questa fase il duo Radrizzani-Manfredi avranno diritto di nominare un manager della crisi. Il professionista si unirà al CdA di transizione. Gli imprenditori indicheranno anche un “board observer”, figura che parteciperà a tutte le riunioni del consiglio per monitorarne l'operato.