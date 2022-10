E' la prima della classe a scendere in campo per prima: tocca subito aldi Spalletti che ospita ilal Maradona. Gli azzurri, che vincono da 12 partite di fila, devono archiviare l'insidiosa pratica neroverde, conche deve fare ancora a meno dima che sta reinserendodopo un lungo infortunio. Tornano dopo il turnover di Championsin attacco. Il Sassuolo si affida alla fantasia di, in gol all'ultima contro il Verona.Ilè imbattuto da 15 partite di Serie A (13V, 2N), la striscia aperta più lunga tra le formazioni attualmente in Serie A: i partenopei hanno iniziato questa serie di imbattibilità proprio contro il Sassuolo, grazie al 6-1 del 30 aprile scorso.Con la sconfitta dell'Atalanta,: espandendo ai maggiori cinque campionati europei, i partenopei sono appaiati solamente a Paris Saint-Germain e Real Madrid.Matteoha esordito in Serie A proprio in una sfida tra Napoli e Sassuolo, ma con la maglia neroverde (23/08/2015) - con la formazione emiliana ha collezionato 96 presenze e 20 gol nel massimo torneo.Ilha vinto due delle 18 sfide di Serie A contro il Napoli, entrambi successi arrivati nel girone d'andata (2015 e 2020): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.: in arrivo.