Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Granada, l’ultimo grande obiettivo del Napoli è la zona Champions, adesso distante 4 punti. La scalata al quarto posto può partire domenica al Maradona nel derby con il Benevento, partita che vede gli azzurri strafavoriti. I ragazzi di Gattuso, che vengono da tre successi casalinghi in campionato, si giocano a 1,40 per i betting analyst. Per il Benevento, invece, quella di domenica appare una partita più che ostica, considerando la quota del «2» fissata a 8,00; il segno «X», invece, pagherebbe 5 volte la posta. Il Napoli punta ad ottenere il quarto clean sheet consecutivo tra le mura amiche e vorrebbe evitare di subire gol come successo nella gara d’andata. Lo scorso 25 ottobre, infatti, al Ciro Vigorito i partenopei si imposero per 2-1. Lo stesso risultato vale 8,00.