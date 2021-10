Tre punti per il Milan, mentre i pareggi nei big match hanno rallentato Napoli, Inter, Roma e Juventus. Dopo i verdetti della nona giornata la Serie A però torna subito con un turno infrasettimanale e sono tre le partite in programma per martedì 26 Ottobre. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, le quote sono in equilibrio nel derby ligure Spezia-Genoa, con i padroni di casa che partono favoriti a 2,52, mentre la squadra di Davide Ballardini vuole cercare il segno «2» a 2,77 per abbandonare la zona retrocessione. A 3,45 il pareggio. Le difese potrebbero concedere e il «Goal» è proposto a 1,61. Si resta nella zona relativa alla lotta salvezza con Venezia-Salernitana: due neopromosse a confronto e i lagunari hanno la grande occasione di centrare il bottino pieno a quota 2,00. Poche le chance per i campani di centrare la seconda vittoria in campionato, visto che il segno «2» allo Stadio Pier Luigi Penzo paga 3,75 volte la posta. La squadra di Pioli sarà invece la prima big a scendere in campo, in casa ma contro un Torino esaltato per la vittoria appena ritrovata nella sfida con il Genoa. Le quote Betaland in questo caso sono più sbilanciate a favore del segno «1». I rossoneri vogliono blindare il primo posto in classifica e su Betaland sono favoriti a San Siro a quota 1,58. A 4,15 il pareggio, mentre il colpaccio granata vale 5,40. La formazione di Ivan Juric tuttavia non può essere sottovalutata, come dimostrano le sconfitte di misura (entrambe per 1-0) contro Juventus e Napoli. L'Under 2,5 è un'ipotesi a 2,03.