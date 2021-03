Dopo i verdetti dell'ultima giornata la Serie A torna con il turno infrasettimanale. Juventus subito in campo dopo il pareggio con il Verona e martedì 2 marzo cerca i tre punti in casa contro lo Spezia. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, appare molto improbabile un altro passo falso dei bianconeri, lanciati verso il segno «1» contro i liguri a quota 1,28. In dubbio Lazio-Torino, in calendario per le 18.30 ma messa in discussione dalla Asl di Torino che ha imposto la quarantena al gruppo granata. In attesa che si pronunci la Lega, i biancocelesti sono favoriti a 1,48. Mercoledì la lotta per la zona Champions potrebbe favorire l'Atalanta, nettamente avanti nel pronostico contro il Crotone con il segno «1» che si gioca a 1,18, mentre rischiano molto sia il Napoli (segno «2» a 2,03 contro il Sassuolo) e la Roma, bancata vincente a 2,05 in casa della Fiorentina. Il Milan ha appena ritrovato coraggio nella lotta scudetto grazie alla bella vittoria in casa della Roma e contro l'Udinese (nonostante qualche assenza) è favorita a 1,85. Giovedì si chiude la giornata con Parma - Inter. I nerazzurri cercano la sesta vittoria consecutiva in campionato, ipotesi molto probabile visto che il segno «2» è proposto a 1,28.