Compito sulla carta agevole per la Juventus, che lunedì pomeriggio ospita un Cagliari sceso al sesto posto dopo le sconfitte con Lazio e Udinese. Le quote sembrano non lasciare scampo ai sardi: il segno «1» plana a 1,27, il «2» vale 10 volte la scommessa ed è la quota più alta della giornata. Robusto anche il pareggio, a 5,75. Nelle ultime tre stagioni la Juve ha riportato sei successi su sei negli scontri diretti, segnando 15 reti e subendone soltanto una. Anche per questo c'è aria di Over, dato al ribasso (1,42). Se si calcolassero solo i risultati ottenuti alla fine del primo tempo, il Cagliari di Maran avrebbe sorprendentemente un punto più della Juventus: plausibile quindi una «X» al 45', data a 2,80.