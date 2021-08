Dopo le sfide di ieri, con i successi di Inter, Sassuolo, Lazio e Atalanta, torna in campo oggi la Serie A con la prima giornata. Si parte alle 18.30, con la nuova Juve di Max Allegri di scena a Udine: ospiti con Kaio Jorge e Locatelli convocati, mancano Arthur, Ramsey e Rabiot. In contemporanea, la Salernitana torna ad assaporare la Serie A: campani ospiti del Bologna al Dall'Ara. Alle 20.45, invece, il Napoli di Spalletti riceve al Maradona un'altra neo-promossa, il Venezia di Zanetti. All'Olimpico, debutto-bis per Mourinho: dopo la Conference League, lo Special One esordisce anche in campionato, avversaria la Fiorentina. Domani, invece, in programma Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Bologna-Salernitana (ore 18.30, Dazn, Sky Sport)



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Medel, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic



Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric



Udinese-Juve (ore 18.30, Dazn)



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Cristo Gonzalez



Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Bentancur; Chiesa, Dybala, Ronaldo



Napoli-Venezia (ore 18.30, Dazn)



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne



Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen



Roma-Fiorentina (ore 18.30, Dazn)



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov



Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, N. Gonzalez