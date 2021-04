Dopo i tre anticipi di ieri, con le vittorie di Spezia, Milan e Torino contro Crotone, Parma e Udinese, torna in campo oggi la Serie A con sei partite.Si parte alle 12.30, con l'Inter chiamata all'undicesima vittoria consecutiva e a un'ulteriore dimostrazione di forza verso lo scudetto. A San Siro arriva il Cagliari, alla disperata ricerca di punti salvezza. Alle 15 è il turno della Juventus, di scena alllo Stadium contro il Genoa di Ballardini: Pirlo è chiamato a dare continuità al 2-1 sul Napoli, non si può sbagliare. Napoli che, dalla sua, dovrà rialzare la testa: partenopei in campo a Marassi con la Samp. In contemporanea, la Lazio non vuole mollare la speranza Champions ma deve fare punti sull'ostico campo dell'Hellas. Alle 18 spazio alla Roma, reduce dall'impresa di Amsterdam: giallorossi che ospitano il Bologna all'Olimpico. Chiude il programma della domenica Fiorentina-Atalanta, mentre domani è in programma Benevento-Sassuolo.LE PROBABILI FORMAZIONI:Inter-Cagliari (12.30, Dazn)Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, LukakuCagliari (3-5-2): Vicario; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, PavolettiJuve-Genoa (15.00, Sky)Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, RonaldoGenoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Rovella, Zappacosta; Destro, ScamaccaVerona-Lazio (15.00, Dazn)Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; LasagnaLazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, CaicedoSampdoria-Napoli (15.00, Sky)Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Quagliarella, GabbiadiniNapoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; OsimhenRoma-Bologna (18.00, Sky)Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; MayoralBologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; PalacioFiorentina-Atalanta (20.45, Sky)Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, EyssericAtalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata