La Serie A torna a riunirsi in presenza a Milano nella sede di Via Rosellini per l'ultima Assemblea di Lega del 2023. Tanti i temi da dibattere a partire dall'attuazione delle norme legislative volte alla valorizzazione dei giovani e alcuni dettagli sui diritti audio video 2023/24 e 2024/29. Non ci sarà ufficialità delle date della Supercoppa, che passeranno poi dal consiglio ed entro mercoledì saranno ratificate, mentre è probabile che venga approfondito il discorso del Decreto Crescita.



L'ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Licenze Nazionali e altri argomenti federali.

5. Valorizzazione giovani ed attuazione di disposizioni legislative.

6. Diritti AV nazionali 2023/2024 e 2024/2029.

7. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

8. NAV: esame ed approvazione di proposte di sponsorizzazione.

9. Varie ed eventuali