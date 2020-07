con altre sei partite valevoli per la 29esima giornata di campionato. Si (ri)parte alle ore 19.30, quando. Alla stessa ora va in scena la sfida tra. La Fiorentina riceve il Sassuolo, la Sampdoria fa visita al Lecce e il Verona ospita il Parma.(ore 19.30 in diretta tv su Sky Sport)BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Schouten, Medel; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic.CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.Arbitro: Sacchi.(ore 19.30 in diretta tv su Dazn)INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte.BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez.Arbitro: Manganiello.(ore 21.45 in diretta tv su Sky Sport)FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Ribery. All. Iachini.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.Arbitro: Chiffi.(ore 21.45 in diretta tv su Dazn)LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Saponara, Mancosu; Babacar. All. Liverani.SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Gaston Ramirez; Bonazzoli. All. Ranieri.Arbitro: Rocchi.(ore 21.45 in diretta tv su Sky Sport)SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Cerri, Floccari. All. Di Biagio.MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.Arbitro: Mariani.(ore 21.45 in diretta tv su Sky Sport)VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa.Arbitro: Valeri.