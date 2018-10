Domenica, esame duro per il Parma, che gioca in casa con la Lazio. Gli emiliani hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, arrendendosi solo al Napoli, ma contro i biancocelesti partono in salita: il «2» è nettamente il risultato più probabile, i tre punti del Parma valgono 4,85. Più equilibrio in Bologna-Torino, con i granata avanti a 2,30 e i rossoblù ad inseguire a 3,25.