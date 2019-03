È Parma-Genoa il secondo match della 27esima giornata di Serie A. Dopo l'anticipo tra Juventus e Udinese e in attesa di Chievo-Milan, al Tardini si affrontano la dodicesima e la tredicesima forza del campionato. Parma e Genoa sono appaiate a 30 punti in classifica, a +3 sul Cagliari. Davanti alle due c'è il Sassuolo, undicesimo con 31 punti. Mancano Barillà e Stulac oltre al lungodegente Grassi nei padroni di casa; Genoa senza Radu, Mazzitelli e Hiljemark. Il Parma è reduce dal 3-3 contro l'Empoli dell'ultimo turno e non vince dalla gara con l'Udinese del 19 gennaio. Il Genoa, invece, ha pareggiato 0-0 col Frosinone nell'ultimo turno. La squadra di Prandelli non perde dal 21 gennaio (2-0 del Milan).