Nonostante la partenza ad handicap, un solo punto nelle prime due partite, e l’addio del campione portoghese Cristiano Ronaldo, è ancora la Juventus la favorita per lo scudetto. Per gli esperti, infatti, il successo degli uomini di Allegri vale 2,75 volte la posta contro il 3 riservato dell’Inter di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia in carica sembrano aver assimilato bene gli importanti cambi tra campo e panchina e si candidano come antagonisti numero uno dei bianconeri. Dietro alle due squadre più titolate d’Italia si piazza l’outsider Atalanta, fresca del pari interno contro il Bologna, ma ormai da anni tra le grandi del nostro campionato. Il primo storico successo della Dea vale 7 volte la posta. Avanza anche la Roma di Josè Mourinho, reduce da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Conference League, in quota a 10, leggermente più attardate Milan e Napoli, anche loro autrici di un ottimo avvio di stagione con due successi consecutivi, in quota a 12.