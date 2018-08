Sarà caccia alla Juve, in tutto e per tutto. L'impressione, rimbalzata dai media ai tifosi, viene confermata dalle valutazioni dei quotisti SNAI, che alla vigilia del via alla Serie A presentano un quadro completo di previsioni su squadre, reparti e calciatori. Il pronostico principe è ovviamente quello sullo scudetto. L'effetto Ronaldo e qualche altro colpo di mercato hanno allargato il solco tra la Juventus e le altre. L'ottavo sigillo consecutivo bianconero vale appena 1,45. Lontane le rivali, capeggiate non dal Napoli, principale sfidante lo scorso anno, ma dall'Inter, a 7,50. I partenopei vengono al terzo posto, a 8,50, la Roma è a 10, il Milan a 25 e la Lazio a 75.