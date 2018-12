Le squadre ai vertici della classifica sono attese a un turno sulla carta favorevole: a 1,22 la vittoria interna della Juve contro una Sampdoria che pure arriva alla sfida sulla scorta di tre vittorie consecutive ed è senz'altro una delle squadre più in forma del campionato. Il pari è a 5,90, il blitz doriano a 13,50. Il Napoli prova a mettere alle spalle la burrascosa sconfitta con l'Inter e trova al San Paolo un Bologna che in campionato non vince da tre mesi. Il pronostico non può che essere sbilanciatissimo, con l'«1» azzurro a 1,25, la «X» a 5,75 e il «2» a 11,50. Favorita nettamente anche l'Inter, che va ad Empoli: su Stanleybet.it la vittoria nerazzurra è a 1,55. I toscani, che con l'arrivo di Iachini sembravano aver avuto una scossa positiva, perdono da tre partite: alta la quota del pareggio, a 4,25, mentre la vittoria è data a 5,55.