Non è bastato il ritiro a oltranza, visto il k.o. con il Plzen in Champions League, e dunque la sfida con il Genoa diventa il punto di non ritorno per Eusebio Di Francesco, il cui posto sulla panchina della Roma è appeso a un filo. Le voci sui possibili sostituti (Paulo Sousa e Blanc in pole) si rincorrono e il pessimismo "contagia" anche i bookmaker, per i quali l’allenatore giallorosso è vicino dall’addio: l’esonero entro il 29 dicembre, prima della lunga sosta invernale, è dato a 2,20 sul tabellone Snai. Ma la quota era finita così in basso. Nel frattempo la Roma ha fatto un passo indietro anche nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions. Il piazzamento tra le prime quattro del campionato, riferisce Agipronews, è salito a 3,00 dopo i tre turni consecutivi senza vittorie, alle spalle di Milan (a 2,00) e Lazio (2,75).