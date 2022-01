Lo 0-0 ottenuto dall’Inter in casa dell’Atalanta ha rallentato la corsa degli uomini di Simone Inzaghi e soprattutto fermato una striscia di 39 partite consecutive con la squadra in rete. Nonostante lo stop del Gewiss Stadium, Lautaro e compagni con i 51 gol all’attivo sono ancora i migliori della Serie A, e per i betting analyst restano i favoriti per chiudere il campionato con il miglior attacco, in quota a 1,25. Potrebbe sfruttare questo rallentamento la Lazio, che sta sì palesando problemi a livello di risultati, mostrando però un attacco davvero prolifico, con già 46 reti segnate: la possibilità del primato offensivo al termine della stagione per la formazione di Sarri si gioca a 4,50. Leggermente indietro l’Atalanta del Gasp, ferma a quota 44 gol, abituata però solitamente a una seconda parte di stagione più prolifica rispetto al girone di andata: l’eventualità di un miglior attacco finale della Dea vale 5,50 volte la posta. Proposto invece a 7,50 il Milan, nonostante detenga attualmente il secondo posto nella graduatoria con solamente quattro marcature in meno dei cugini interisti.