Piena fiducia al miglior Milan visto da inizio stagione. In vista dell'anticipo di Serie A contro l'Empoli, i betting analyst premiano la serie positiva dei rossoneri, mai battuti nelle ultime sei partite disputate tra campionato e Coppa Italia: la vittoria a San Siro contro gli azzurri (unica squadra insieme al Chievo a non aver mai vinto in trasferta) paga 1,38 su Snai, contro il 4,75 del pareggio e l'8,50 del segno «2». Dopo le sei reti messe a segno nelle prime cinque presenze con il Milan, Krysztof Piatek è ancora una volta il protagonista più atteso: nella scommessa sui marcatori, un altro gol dell'attaccante polacco è offerto a 1,75, ma dopo il gol con l'Atalanta torna in primo piano anche Hakan Calhanoglu, dato a 3,50. Sono finiti tutte in Goal gli otto confronti più recenti tra le due squadre e un'altra partita con entrambe le formazioni a segno vale 1,90.