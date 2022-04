Continua il momento negativo in campionato per l’Atalanta che al Mapei Stadium contro il Sassuolo colleziona la seconda sconfitta consecutiva – la quarta nelle ultime sette uscite – e vede sempre più in bilico la qualificazione in Europa League per la prossima stagione. Nonostante il momento no e l’attuale ottavo posto, la formazione di Gasperini è ancora la favorita per un posto tra le prime 6 per gli esperti, a 1,60, seguita dalla Roma proposta a 1,65. I giallorossi hanno ottenuto una sofferta vittoria nel finale contro la Salernitana, raccogliendo l’undicesimo risultato utile consecutivo in Serie A che gli permette di tenere alle spalle la Lazio, come rileva agipronews offerta a 1,75 dai bookie dopo il convincente successo del “Ferraris” contro il Genoa. Sorride anche la Fiorentina, autrice del colpo di giornata in casa del Napoli, ma leggermente attardata per un posto nella top-6 fissato a 2,50 volte la posta.