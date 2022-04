Torino-Spezia sabato 23 ore 15 DAZN

domenica ore 20.45 DAZN Sassuolo-Juventus lunedì ore 20.45 DAZN/SKY

Dopo le semifinali di ritorno di Coppa Italia che ci hanno consegnato una finalissima Inter-Juve per l'11 maggio e il recupero Udinese-Salernitana che ha riacceso la corsa salvezza,. Tanti iche gli allenatori si portano dietro come Simoneche nella supersfida contronon avrà Zaniolo da avversario, ma dovrà decidere se confermare il tandem argentino Lautaro-Correa in attacco o ridare spazio all'ex Edinresta in dubbio perche con il suo Milan farà visita a una Lazio stremata da febbre e assenze. Infine cosa farà Allegri con Dybala? Le chance di vederlo dal 1' aumentano, ma la condizione non c'è ancora. Emergenza in difesa invece percon il suo Napoli che non ha a disposizione Koulibaly e Di Lorenzo.Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Pellegri.