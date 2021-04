Doppio appuntamento settimanale con la Serie A: le prossime due giornate potrebbero essere decisive per le sorti del campionato e in particolare giovedì saranno assegnati punti importanti per la zona Europa. In Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, si legge in una nota, si incrociano quattro squadre protagoniste per un posto alle prossime competizioni continentali e sulla lavagna scommesse viene annunciata una giornata piuttosto dura per le due formazioni della capitale. L'Atalanta cerca altri tre punti a Roma dopo la vittoria contro la Juventus ed è favorita a quota 1,97, mentre i giallorossi sembrano totalmente concentrati sulla sfida di Europa League contro il Manchester United e il segno «1» è molto difficile a quota 3,45. Situazione simile a Napoli dove la squadra di Gattuso è avanti nel pronostico a quota 1,97 contro la Lazio. Turno più in discesa invece per il Milan (vincente a 1,55 contro il Sassuolo), la Juventus (sotto pressione e favorita a 1,25 contro il Parma) e per l'Inter, avanti sulla lavagna a 1,39 contro lo Spezia. Il Cagliari cerca punti salvezza a Udine, ma il «2» per i sardi non sarà una passeggiata a quota 2,97, mentre il Torino a Bologna deve bissare il successo ottenuto domenica contro la Roma: il «2» per i granata vale 2,95