Il suo gol non è bastato a evitare la sconfitta della Sampdoria allo Stadium, ma la rete segnata alla Juventus ha portato Fabio Quagliarella vicino al primato di Gabriel Omar Batistuta e ha dato il la anche ai bookmaker. Il rigore realizzato contro Perin è stata la decima marcatura dell’attaccante blucerchiato in nove partite consecutive, a -2 dalla serie record del bomber argentino, che nella stagione 1994/95 segnò per undici giornate di fila. Un traguardo possibile e forse anche migliorabile, almeno secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint: nei prossimi tre turni di campionato la Sampdoria incontrerà Fiorentina, Udinese e Napoli e la possibilità che Quagliarella vada a segno in tutti e tre gli incontri - portando a 12 partite la serie gol - riferisce Agipronews,si gioca a 16 volte la posta.