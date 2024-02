Serie A: qual è il record di punti? Chi l'ha fatto, chi ha scollinato i 100 e perché l'Inter è in scia...

L'Inter sta dominando il campionato. Dopo 25 gare giocate, e in attesa del recupero contro l'Atalanta, la squadra di Inzaghi è solida in vetta a + 9 sulla Juve, la prima inseguitrice. Una situazione che è frutto dei 66 punti già raccolti dai nerazzurri, uno score che mette Lautaro e compagni in scia dei migliori risultati di sempre nella storia della Serie A.



I NUMERI - L'Inter infatti ha una media di 2,64 punti per partita che, proiettata sulle 38 gare, porterebbe i nerazzurri a quota 100. Senza brusche frenate insomma Inzaghi ha lo scudetto in tasca, quello della seconda stella. E l'ufficialità potrebbe arrivare relativamente presto. All'Inter servono infatti 28 punti nelle ultime 13 giornate, considerando un ruolino di marcia intonso per la Juve. L'Inter lotta più contro se stessa e la storia che contro le dirette inseguitrici.



I RECORD - La squadra di Inzaghi infatti potrebbe iscriversi tra le migliori di sempre della Serie A. Solo una volta infatti sono stati superati i 100 punti in classifica. Lo ha fatto la Juve del 2013-14 (102 punti), ci sono andate vicine la stessa Inter (97 punti nel 2006-07) e ancora la Juve (95 punti nel 2017-18).



JUVE DI CONTE - Il capolavoro di Conte risale appunto alla stagione 2013-2014. In quell'anno la squadra bianconera tenne una media di circa 2,7 punti a partita. Era la terza e ultima annata con l'allenatore leccese prima dell'addio e dell'arrivo di Massimiliano Allegri. La Juve dei record riuscì nell'impresa di ottenere 33 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte, chiudendo con un netto +17 sulla Roma seconda.



LE ALTRE - Di fronte a questi numeri impallidiscono anche quelli del Napoli campione nella passata stagione. La squadra di Spalletti dominò la stagione ma chiuse 'solo' a 90 punti. Gli azzurri fecero meglio nel 2017/2018, chiudendo a 91 punti ma secondi dietro alla Juve di Allegri che ne mise a referto 95, firmando la terza miglior prestazione di sempre. Al secondo posto di questa speciale classifica c'è proprio l'Inter. Era il 2006/2007, in panchina c'era Mancini e in campionato non c'era la Juve, retrocessa in B per i fatti di Calciopoli. Sotto la guida dell'allenatore jesino, i nerazzurri ottennero 97 punti, perdendo soltanto in casa con la Roma e vincendo 30 partite, con 7 pareggi. Da corsa, a 91 punti, anche la Juve 2015/2016 e 2016/2017 e l'Inter di Conte del 2020/2021. Ora tocca a Inzaghi riscrivere i record del campionato.