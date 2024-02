Intermania, il 'campione' Sanchez e Arnautovic in linea con Balogun e Scamacca: i numeri

Cristian Giudici

L'Inter ripassa la tabellina del quattro. Dopo Roma e Salernitana, i nerazzurri calano il poker anche a Lecce. Dove Simone Inzaghi è costretto a schierare una formazione inedita, priva della spina dorsale. Agli infortuni muscolari di Acerbi e Thuram si aggiunge quello di Calhanoglu. Rimpiazzato da Asllani, autore dell'assist per il vantaggio segnato da Lautaro, che entra nel club dei centenari in Serie A e poi fa doppietta.



PANCHINARI A CHI? - Entrano nel tabellino anche le altre riserve di lusso, infatti vanno in rete de Vrij e Frattesi, su assist di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno sfodera la miglior prestazione stagionale, incassando i complimenti di Inzaghi, d'accordo nel definirlo un "campione". L'allenatore fa i complimenti anche ad Arnautovic, decisivo nel primo round contro l'Atletico Madrid in Champions League.



SANCHEZ & ARNAUTOVIC - Entrambi erano nel mirino di critica e tifosi, ma nel momento decisivo della stagione si stanno facendo trovare pronti. Arnautovic è a 4 gol e 3 assist in 830 minuti giocati, Sanchez a 2 gol e 1 assist in 635 minuti giocati. Prima di prenderli nello scorso mercato estivo, l'Inter aveva puntato altri due attaccanti più giovani, senza però riuscire a portarli a Milano. Dirottando poi i 30 milioni di euro stanziati per scommettere su uno di loro su una grande certezza in difesa come Pavard.



SCAMACCA E BALOGUN - Finora Scamacca ha segnato 7 gol e servito 3 assist in 1112 minuti giocati, Balogun ha segnato 6 gol e servito 5 assist in 1367 minuti giocati. Ieri lo statunitense del Monaco ha sbagliato un rigore, mentre l'italiano dell'Atalanta è entrato "male" dalla panchina contro il Milan a San Siro. Dove mercoledì si gioca il recupero tra i nerazzurri di Inzaghi e quelli di Gasperini. Magari in questa occasione Scamacca avrà ancora più stimoli per rilanciarsi proprio contro l'Inter, la squadra che lo aveva trattato.



EUROPA E ITALIA - A volte ci si dimentica che il calcio è uno sport di squadra. In un contesto dove tutto gira alla perfezione, può fare una bella figura anche un ex grande calciatore come Sanchez o un centravanti entrato nella fase calante della carriera come Arnautovic. Pure in Europa, almeno quando non si sfidano formazioni più forti sulla carta. Perché il livello è molto più alto rispetto all'Italia. Basti pensare a un dato: l'Inter in Serie A ha già vinto sette volte con 4 gol di scarto, due volte con +3 gol e sei volte con +2 gol. Invece in Champions League mai con più di una rete di scarto. La differenza c'è e si vede.