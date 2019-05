Tre punti di vantaggio sulle inseguitrici e due partite ancora da giocare. La prima, in trasferta, contro una Juventus ormai senza mordente, la seconda in casa contro il Sassuolo che pure non ha più nulla da chiedere alla Serie A. L’Atalanta viaggia veloce verso il quarto posto in campionato, anche e soprattutto nelle valutazioni degli analisti Snai, che danno in discesa la quota sulla qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions: era a 1,40 prima del week end, è passata a 1,25 dopo la vittoria sul Genoa di sabato pomeriggio. Tra le due inseguitrici dell’Atalanta i numeri favoriscono nettamente il Milan, che grazie agli scontri diretti avrebbe la meglio in caso di arrivo a pari punti con i bergamaschi: i rossoneri al quarto posto, come riporta Agipronews, sono dati a 3,50, mentre si sale a 10,00 per la Roma che, salvo miracoli (la squadra di Ranieri è penalizzata da una differenza reti molto peggiore rispetto all’Atalanta), difficilmente la spunterebbe arrivando alla pari con i bergamaschi.