La quarta giornata è in archivio con Roma e Atalanta al comando della classifica, ma il quinto turno della Serie A promette già fuochi d’artificio con una serie di big match in calendario. Sabato 3 settembre in particolare si incrociano sei squadre in lotta per le posizioni migliori: si comincia alle 15:00 con Fiorentina-Juventus, per passare al derby Milan-Inter alle 18:00 e chiudere con Lazio-Napoli alle 20:45. Le sfide di alto livello sono sempre legate a quote interessanti, come si nota già dal confronto tra i due club che si sono contesi sino all’ultima giornata lo scorso scudetto. A San Siro può succedere di tutto e sulla lavagna scommesse nerazzurri di Inzaghi sono di poco favoriti con il segno 2 che è proposto a quota 2,62, contro il pareggio a 3,30 e la vittoria dei campioni d’Italia a 2,75. La differenza è minima e probabilmente si vedranno parecchi gol, visto che l’esito Over 2,5 a 1,76 è a quota più bassa rispetto all’Under 2,5 a 1,95. Rivalità fortissima anche in Fiorentina-Juventus. Al Franchi ci sono in palio punti e orgoglio: i bianconeri dell’ex Vlahovic potrebbero portare la vittoria a casa visto che il segno 2 è l’opzione più valida in lavagna a quota 2,37, ma la squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per regalare una bella gioia ai propri tifosi considerando che l’1 non è distante a 3,00 volte la posta. A 3,20 il pareggio. La sera all’Olimpico di Roma va in scena Lazio-Napoli, che nelle gerarchie di inizio campionato è una sfida da Champions League. Chi la spunterà? Confronto tra due squadre deluse dai pareggi del turno infrasettimanale, ma i campani hanno qualche chance in più con il successo che è proposto a 2,40. Nella sfida al suo passato Sarri deve imporsi per esaltare la piazza biancoceleste e i tre punti per la Lazio (sarebbe la seconda vittoria in uno scontro diretto dopo quella con l’Inter) sono bancati a 2,90. Anche in questo caso il pareggio non è da escludere a 3,50. Roma e Atalanta scendono in campo rispettivamente di domenica e di lunedì. Un vantaggio sulla carta che i capitolini dovranno difendere in una gara complicata, anche se la squadra di Mourinho è favorita sul campo dell’Udinese a 1,90. L’Atalanta sembra avere quindi il calendario migliore. Per difendere il primo posto in classifica i bergamaschi devono battere il Monza, ancora in difficoltà per il salto di categoria, e il segno 2 è su Betaland a quota 1,55.