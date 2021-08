Vi ricordate quando lo scorso ottobre la Lega Serie A annunciava la conclusione di un accordo in esclusiva col fondo di investimento CVC, che avrebbe dovuto portare alla creazione di una media company per la gestione dei diritti tv? E vi ricordate quando il progetto, che avrebbe fatto piovere oltre 2 miliardi di euro nel nostro calcio, venne di fatto affossato soprattutto dalla linea intrapresa dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, intento a portare avanti sottotraccia e sottovoce l'iniziativa della Superlega?



Ebbene, sfumata per la Serie A l'opportunità di entrare nel futuro e di ricevere finanziamenti che avrebbero fatto molto comodo in tempi di crisi, il fondo CVC ha concluso nella giornata di oggi un importante accordo con la Liga spagnola. Un'intesa sulla base di 2,7 miliardi di euro per possedere il 10% di una nuova società nella quale confluiranno a partire dalla prossima stagione tutte le attività del calcio professionistico spagnolo. I 2,7 miliardi di euro che CVC contribuirà saranno direttamente concentrati per il 90% nei Club, tra cui anche il calcio femminile, semi-professionistico e non professionistico dalla Federcalcio spagnola e il Consiglio Superiore dello Sport.



Per l'attuazione di questo piano strategico, le società calcistiche si impegnano a destinare l'investimento ricevuto alla promozione del proprio Piano di sviluppo concordato con LaLiga, che comprenderà le seguenti aree principali: strategia sportiva, infrastrutture, sviluppo internazionale, sviluppo del marchio e prodotto, strategia di comunicazione, piano di innovazione, tecnologia e piano di sviluppo di dati e contenuti su piattaforme digitali e social network.