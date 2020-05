Scelta simbolica: il campionato ricomincia a Bergamo, una delle città più colpite dal coronavirus.. In campo: Atalanta-Lazio, Bologna-Juventus, Fiorentina-Brescia, Genoa-Parma, Inter-Sassuolo, Lecce-Milan, Roma-Sampdoria, Spal-Cagliari, Torino-Udinese e Verona-Napoli.Si è scelto di ricominciare con i recuperi per far sì che, da quel momento in avanti, tutte le squadre viaggino sulla stessa lunghezza d’onda.senza appendici da dover gestire.Fissata anche la finale di Coppa Italia: si giocherà il 17 giugno, come da auspicio del Ministro Spadafora. Restano da risolvere due questioni, che verranno discusse lunedì:E’ stata un’altra giornata campale in Lega: se la ripresa con i recuperi ha messo d’accordo tutti (votata all’unanimità), non si può dire la stessa cosa sul fronte Coppa.In questo modo i club impegnati avrebbero qualche giorno di riposo in più. L’Inter, ad esempio, non vorrebbe riprendere con 4 potenziali partite in una decina di giorni (ipotizzando l’arrivo in finale di Coppa).Anche sugli orari delle partite non c’è ancora un’intesa totale, ma la strada sembra tracciata: impensabile, per i giocatori, scendere in campo alle 16 o prima.@andreasereni90