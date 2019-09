Si prevedono scintille in campo tra Roma e Atalanta, che si affrontano domani sera all'Olimpico per la quinta giornata della Serie A. A garantire per lo spettacolo sono gli ultimi due precedenti di questo match. Entrambi finiti per 3-3: lo stesso risultato domani sera è dato a 25 volte la scommessa. In più, sempre considerando come è andata di recente, gli analisti danno un pronostico in forte equilibrio: la Roma, che ha trovato un buon ritmo vincendo le ultime due partite, è favorita ma a quota pesante, 2,30. Sale di poco, invece, la proposta per il blitz di Gasperini (reduce dal brutto ko in Champions e dal pari contro la Fiorentina) dato a 3,00, mentre l'opzione più alta è il pareggio, a 3,65. A spingere in basso le quote su una gara con reti in abbondanza sono anche le statistiche di questo avvio di campionato: 10 gol fatti in quattro gare dalla Roma, 9 dall'Atalanta, un match da Over 3,5, quindi con almeno quattro marcature complessive, è ritenuto probabile e pagherebbe 2,14. Ancora una statistica per il risultato esatto: l'ultimo successo dei giallorossi all'Olimpico contro i nerazzurri risale al 2014, arrivato con il punteggio di 3-1, che replicato domani sera varrebbe 14 volte la posta.