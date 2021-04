A FINE PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI RENZO PARODI.





Sfida europea tra chi insegue ancora la Champions League e chi è ormai ad un passo dal dirle addio. Questo pomeriggioladi Pauloospita allo Stadio Olimpico l'di Gian Pieronel primoi giallorossi, reduci dalla qualificazione alla semifinale di Europa League contro il Manchester United, hanno però perso contro il Torino nell'ultimo turno e sono ora a 8 punti di distanza dal quarto posto, a 4 dalla Lazio sesta (con una partita in meno) e a 10 dai rivali bergamaschi: la speranza di conquistare la qualificazione alla prossima Champions tramite il campionato è ormai ridotta al lumicino. L'Atalanta invece arriva dalla vittoria contro la Juve e in generale da cinque successi di fila, e ha nel mirino il secondo posto, che centrerebbe in caso di tre punti.- La Roma, reduce da tre sconfitte contro l’Atalanta, nella sua storia in Serie A non ha mai incassato quattro ko di fila contro la Dea nel massimo campionato. L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (6V, 5N): nell’agosto 2017 (0-1 a Bergamo) con gol su punizione diretta di Kolarov. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei trasferte contro la Roma in Serie A (3V, 3N), dopo aver perso ciascuna delle precedenti otto gare esterne contro i giallorossi in campionato. L’Atalanta è imbattuta da otto trasferte nella capitale contro Roma e Lazio in campionato (4V, 4N); in particolare, nella gestione Gasperini (dal 2016/17) l’Olimpico è lo stadio in cui la Dea ha segnato più gol in trasferta in Serie A (20 in nove gare). Solo l’Inter (una) ha perso meno gare casalinghe della Roma (due, al pari della Juventus) in questo campionato; tuttavia, le due sconfitte interne dei giallorossi sono arrivate nelle ultime quattro partite interne (2V). L'Atalanta ha vinto le ultime cinque partite di campionato: solo tre volte nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei successi di fila, tutte nel XXI secolo (2014, 2016 e 2020). Nessuna squadra ha segnato meno gol della Roma in Serie A da inizio marzo (sette, come il Genoa); dall’altro lato, l’Atalanta è la formazione che ne ha messi a segno di più nel periodo (17, alla pari del Napoli). Edin Dzeko della Roma ha realizzato sei gol contro l’Atalanta in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (sei anche contro Sampdoria); in particolare, il bosniaco vanta quattro reti nelle sue ultime quattro sfide contro la Dea in campionato. Luis Muriel ha segnato sette reti contro la Roma in Serie A, meno solo che contro l’Udinese (nove) nella competizione; inoltre, l’attaccante dell’Atalanta vanta sei successi contro i giallorossi, contro nessuna squadra ha vinto più partite nel campionato italiano. La Roma è la squadra contro cui Josip Ilicic ha partecipato a più gol in Serie A: 11, frutto di cinque reti e sei assist – l’ultima volta che lo sloveno ha preso parte attiva a tre gol in una gara di Serie A risale al match d’andata contro i giallorossi, vinto dall’Atalanta per 4-1.Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.​