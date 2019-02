La 24esima di campionato si chiude con il Monday Night dell’Olimpico tra Roma e Bologna. I giallorossi, vincendo, hanno la chance di staccare in classifica le rivali per il quarto posto Atalanta e Lazio, ma al Bologna la cura Mihajlovic sembra dare i suoi frutti, con 4 punti nelle ultime due giornate. Nonostante la ripresa degli emiliani, gli esperti di Sisal Matchpoint - si legge in una nota - favoriscono nettamente gli uomini di Di Francesco, vincenti a 1,40, il successo dei felsinei è proposto a 7,85, a 4.75 il pareggio. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 97% ha puntato sulla vittoria romanista.