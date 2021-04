Archiviato il primo round dei quarti di Europa League, la. Il successo in Olanda sull'Ajax ha dato entusiasmo alla squadra di Fonseca, ma in campionato il cammino non è roseo: un solo punto conquistato negli ultimi tre turni, pareggio in casa del Sassuolo dopo le sconfitte con Parma e Napoli, risultati che hanno portato i giallorossi a -7 dalla zona Champions League; i rossoblù di Mihajlovic, invece, arrivano dal ko di misura con l'Inter, ma in precedenza aveva battuto Sampdoria e Crotone.- Il Bologna vuole vendicare il 5-1 subito all'andata e guardano ai precedenti: la Roma è la squadra contro cui gli emiliani hanno vinto più partite di Serie A (50, poi 43 pareggi e 2 successi per i giallorossi). La squadra di Mihajlovic, inoltre, ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro la Roma all'Olimpico, non ottiene due vittorie esterne consecutive sui giallorossi dal 1959. Fonseca vuole ritrovare un successo per non ripetere la striscia di quattro partite consecutive senza vittoria in campionato registrata nel febbraio 2020. Per i capitolini, infine, l'Olimpico non è più un fortino: due sconfitte nelle ultime tre gare interne, tante quante nelle precedenti 21 in campionato (14 vittorie e 5 pareggi).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Perez, Mayoral.: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.​