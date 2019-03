Le sconfitte nel derby e in Champions hanno lasciato strascichi pesantissimi, ma l'arrivo di Claudio Ranieri è un segnale positivo, almeno secondo i betting analyst. La Roma proverà a scuotersi lunedì, nel posticipo di campionato contro l'Empoli, e intanto il ritorno del tecnico romano risolleva le quote giallorosse: complice una lunga serie di precedenti positivi (la Roma non perde con i toscani dal 2007), il segno «1» all'Olimpico si gioca a 1,53 sul tabellone 888sport.it. Un sostegno confermato per ora anche dagli scommettitori, che dopo gli ultimi sviluppi a Trigoria hanno dato fiducia alla squadra nell'80% delle giocate. Difficile il compito dell'Empoli, ancora in cerca della prima vittoria in trasferta: il colpo pagherebbe 5,80 (ma è stato scelto solo nel 5% dei casi), mentre il pareggio vale 4,50 (15%). A consolare i giallorossi c'è anche il dato sui gol nei confronti diretti più recenti: la Roma non ha subìto reti negli ultimi tre incroci e mantenere la porta inviolata anche stavolta è una scommessa a 2,85. I quotisti, comunque, si aspettano una partita da almeno tre marcature complessive: i giallorossi centrano l'Over da sei partite consecutive tra campionato e Champions, e un altro esito "alto" è a 1,45. Nella partita di andata Francesco Caputo ha fallito un rigore: la possibilità che ne venga dato un altro (indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato) si gioca a 2,80.