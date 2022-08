Salernitana e Roma protagoniste di una delle partite più attese della prima giornata di Serie A, dopo la salvezza granata conquistata all'ultima giornata della scorsa stagione e l'entusiasmo giallorosso post Conference League. Mourinho si prende la scena in quota, dove il «2» all'Arechi vale 1,47, con il 64% delle giocate dalla sua parte. Offerta sostanziosa per l'«1» di Nicola, a 6,32 e con il 15% delle preferenze, mentre per la «X» si scende a 4,50. Paulo Dybala, punta di diamante di un mercato giallorosso da incorniciare, sarà in campo dal primo minuto e su di lui si concentra l'attenzione dei bookmaker, per i quali la prima rete con la sua nuova squadra pagherebbe 2,25. Davanti a tutti c'è invece Abraham (2,00), con Zaniolo a 2,75, mentre per i granata c'è la certezza Bonazzoli a 4 volte la posta. Complessivamente i quotisti si aspettano quindi una partita da almeno tre reti (1,65), con il primo gol in arrivo entro il 15' (2,82). Il fruttuoso mercato della Roma ha intanto già cambiato in maniera sostanziale la gerarchia nelle quote scudetto: partita a 15,00, la squadra è data vincente ora a 8,25, al quarto posto dietro Juventus, Inter e Milan.