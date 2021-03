La sconfitta con il Napoli mette ancora più in difficoltà la Roma. I giallorossi, che hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League, vedono allontanarsi le prime quattro posizioni confermando il trend negativo dopo gli appuntamenti di coppa. Al momento il primo posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League dista cinque punti, ma per i betting analyst la qualificazione alla competizione più importante del continente è quasi un’impresa. La squadra di Fonseca tra le prime quattro si gioca a 7,50, mentre i giallorossi fuori dalla Champions, riprota agipronews, sono visti a 1,05. Servirà un finale di stagione di altissimo livello per ribaltare il pronostico e qualificarsi alla Champions League del prossimo anno attraverso il campionato anche se la squadra di Fonseca, unica italiana ancora impegnata in Europa, potrebbe tentare di qualificarsi alla competizione più importante del Vecchio Continente vincendo l’Europa League.