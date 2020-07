Una delle sfide più classiche del calcio italiano, che fino a una decina di anni fa decideva scudetti e coppe nazionali: questa la dimensione di Roma-Inter, in programma all'Olimpico domenica sera. Oggi la situazione è decisamente diversa ma i nerazzurri di Antonio Conte, a cinque giornate dal termine, sognano il clamoroso recupero sulla Juventus capoclassifica lontana sei punti, mentre Dzeko e compagni vogliono invece blindare la quinta posizione. L’idea di un inaspettato recupero di Lukaku e compagni fa pendere la bilancia dei betting analyst sui nerazzurri che sono dati vincenti all’Olimpico a 2,25 contro il 2,95 dei padroni di casa. Il pareggio, risultato che esce da quattro sfide consecutive, è in lavagna a 3,60. Roma e Inter hanno spesso regalato tanti gol nelle loro sfide, basti ricordare il 4-5 del 3 maggio 1999: anche stavolta l’Over, 1,50, è nettamente preferibile all’Under, a 2,40. Quanto ai risultati esatti, il 2-1 per i giallorossi è in lavagna a 10,25, il 3-1 per i nerazzurri a 14,75 mentre il 2-2 pagherebbe 10 volte la posta. Questi gli ultimi tre punteggi usciti negli scontri diretti giocati all’Olimpico.