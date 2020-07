Una classica della Serie A, Juventus-Roma, è un altro dei match clou di sabato. Senza più nulla da chiedere al campionato, bianconeri e giallorossi si sfidano prima di cominciare la campagna europea rispettivamente contro Lione e Siviglia. La squadra di Fonseca, da quando ha cambiato modulo, ha trovato più solidità e vola a Torino sperando di sfatare il tabù dello Stadium: 8 partite di campionato e altrettante sconfitte. I quotisti, preso atto delle dichiarazioni di Sarri, intenzionato a mandare in campo gli Under 23, vedono leggermente favoriti i capitolini con una quota di 2,17 contro il 2,90 dei campioni d’Italia, mentre il pareggio si gioca a 3,90. L’Over è in lavagna a 1,40 mentre per l’Under la quota è quasi raddoppiata, 2,70. Tra i risultati da tenere d’occhio, l’1-0 della Juventus, punteggio con la quale si è imposta nelle ultime quattro occasioni allo Stadium contro la Roma: il vantaggio minimo per i bianconeri si gioca a 15,00 mentre l’1-2, punteggio con il quale i giallorossi hanno espugnato l’ultima volta il campo dei bianconeri nel gennaio del 2010, è dato a 8,80.