In classifica ci sono nove punti di differenza, in quota il distacco tra Roma e Inter è invece minimo. Pronostico in bilico per i traders in vista del posticipo di domenica sera all'Olimpico: dopo un turno di Champions deludente per entrambe, gli analisti di Stanleybet.it concedono un leggero vantaggio ai nerazzurri, fin qui più concreti in campionato. Il «2» di Spalletti viaggia a 2,45, di pochissimo avanti sul 2,75 della Roma, mentre per il pareggio l'offerta sale a 3,45. Nonostante le poche vittorie conquistate finora, i giallorossi vantano il miglior attacco "casalingo" della Serie A, con sedici reti realizzate in 6 partite. Numeri che in tabellone spingono l'Over, nonostante la pesante assenza di Edin Dzeko: almeno tre reti complessive valgono 1,65, per l'Under la quota sale a 2,10. Ancora più bassa la valutazione sul Goal (entrambe le squadre a segno), esito sempre centrato nei cinque confronti diretti più recenti e stavolta dato a 1,45. Lo scorso anno Mauro Icardi fu protagonista della rimonta nerazzurra, chiusa per 3-1 e con la sua doppietta: andare ancora a segno, stavolta su rigore, è una giocata da 8 volte la posta.