Da una parte il passato, bellissimo e vincente, dall’altra un presente tutto da costruire. Roma-Inter, per Josè Mourinho, non può essere una partita come tutte le altre: il tecnico portoghese, nel big match della 16esima giornata di Serie A, si ritroverà faccia a faccia per la prima volta contro la "sua" Inter, quella con la quale ha scritto la storia conquistando il Triplete nel 2010. Un match che Mourinho dovrà vincere per alimentare le speranze Champions della sua Roma ma che vede, secondo i betting analyst, lo Special One decisamente indietro in quota con il successo giallorosso a 3,8 volte la posta mentre la vittoria nerazzurra vale 1,95 con il pari fissato a 3,65.

Trovarsi faccia a faccia con l’ex tanto amata non sarà semplice: un incontro per cuori forti che, unito all’importanza del match, potrebbe scaldare ulteriormente gli animi tanto che l’espulsione di Mourinho, così come quella di Inzaghi, riporta agipronews,si trova in quota 8 con il portoghese pronto a replicare, in caso di rosso, quanto fatto contro il Napoli quando guidò la squadra dalla tribuna. A far salire la tensione potrebbe arrivare anche il classico episodio in grado di spezzare l’equilibrio: una possibilità non certo remota tanto che l’intervento del VAR si trova in quota a 3,25 volte la posta.