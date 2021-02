Roma e Milan saranno protagoniste del big match della prossima giornata di Serie A e per motivi diversi le due squadre non arriveranno al meglio all'appuntamento. Domenica 28 febbraio alle 20.45, ricorda una nota, i giallorossi si presenteranno senza molti titolari e in particolare in difesa Fonseca dovrà fare a meno di Ibanez, Kumbulla e Smalling, mentre davanti non ci sarà Dzeko. La squadra di Pioli come la Roma ha superato i sedicesimi di Europa League, ma ha faticato più del previsto contro la Stella Rossa e soprattutto ha perso le ultime due partite di campionato contro Spezia e Inter. Sfida in equilibrio sulla lavagna scommesse anche se i giallorossi sono favoriti a quota 2,35. A 3,40 il pareggio, mentre il successo rossonero paga 3,00 volte la posta. Il Napoli non può quindi fallire il derby con il Benevento: il segno «1» è a 1,43. Difficile aspettarsi sorprese negli altri big match: in Verona - Juventus il «2» vale 1,59, mentre in Sampdoria - Atalanta i bergamaschi sono favoriti a 1,68. L'Inter capolista affronta il Genoa. I liguri non perdono da 6 partite, ma i nerazzurri sono determinati a non abbandonare il primo posto e sono favoriti su Betaland a quota 1,20.