Prosegue il duello a distanza per la vetta e dopo il successo del Napoli in casa della Salernitana tocca al. I giallorossi di Mourinho si sono rialzati dopo la sconfitta con la Juventus e cercano la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta a Cagliari, la squadra di Pioli invece va a caccia dell'undicesimo risultato utile consecutivo (9 vittorie, un pareggio) per potersi presentare al derby della prossima settimana da prima in classifica.- La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie in Serie A: 76 in 172 precedenti, completano 51 pareggi e 45 successi dei capitolini. La Roma, inoltre, ha vinto solo una delle ultime sette sfide con i rossoneri in campionato (2 pareggi, 4 sconfitte) e ha perso l'ultima gara casalinga contro il Milan: non perde due gare interne di fila contro il Diavolo dal 2005. Il Milan può diventare la terza squadra nella storia della Serie A a ottenere 15 successi in trasferta in un singolo anno solare dopo il Napoli nel 2017 (18) e la Juventus nel 2018 (15). Dopo aver perso la prima partita contro il Milan in Serie A, nel 2008 alla guida dell'Inter, Mourinho ha vinto tutte le ultime tre sfide in campionato, con 8 gol segnati e uno subito.Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.​